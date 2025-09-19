Der Clubmanager verlässt den Ludwigsburger Hockeyclub nach 15 Jahren und nimmt eine neue Aufgabe beim Verband an. Seine Stelle wird nicht mehr neu besetzt.

Über 15 Jahre hat Daniel Weißer gemeinsam mit dem vor vier Jahren verstorbenen Helmut Schmidt den HC Ludwigsburg maßgeblich geprägt und vorangebracht. Zum Jahresende wird Clubmanager Weißer den Hockey-Verein nach intensiven Jahren verlassen. Der 38-jährige Familienvater wird beim Deutschen Hockey-Bund neuer Leiter der DHB Akademie und damit den Bereich Bildung und Ausbildung im deutschen Hockey verantworten.

„Ich freue mich sehr darauf, ab dem 1. Januar 2026 die Leitung der DHB Akademie übernehmen zu dürfen, und bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen“, sagt Weißer. Besonders die Gespräche mit dem Bundestrainer Wissenschaft Akim Bouchouchi, dem langjährigen erfolgreichen Damen-Bundestrainer Valentin Altenburg und Sportvorstand Martin Schultze hätten ihn „angefixt“, berichtet er. Schulze freut sich über die Verpflichtung von Weißer: „Ich freue mich sehr auf Daniel im DHB. Er bringt alle Voraussetzungen und eine große Lust mit, in der Akademie viel zu bewegen.“

In Ludwigsburg reißt der Abgang des langjährigen Machers, der die Jugendarbeit des Vereins neustrukturiert hat und maßgeblich an der Ausgestaltung des Sportparks Ost beteiligt war, eine große Lücke. Allen Verantwortlichen dürfte klar gewesen sein, dass Weißer, der im Hockey weit über Ludwigsburg hinaus ein hohes Ansehen genießt, kaum zu ersetzen sein dürfte. Wohl auch deshalb wird der Verein den Posten des Clubmanagers nicht mehr besetzen.

Die Aufgaben der Stelle werden am Fuchshof auf mehrere Personen verteilt, wie der HC Ludwigsburg nun mitteilte. „Wir stellen uns bewusst breiter auf, entwickeln unsere eigenen Talente und schaffen moderne Strukturen, die den HC Ludwigsburg nachhaltig zukunftsfähig machen“, sagt der Präsident Jürgen Schindler.

Jens Fischer hat seit August die Funktion des Teamleiters Orgaprozesse/Sport übernommen. Der ehemalige Nationalspieler, dessen beide Söhne in der ersten Herrenmannschaft spielen, blickt auf eine 20-jährige Bundesligaerfahrung in Dürkheim und Ludwigsburg zurück und ist seit Jahren Jugendtrainer im Verein. „Ich freue mich sehr, dass Jens diese Aufgabe übernimmt. Mit seiner Erfahrung und seiner engen Verbindung zum HCL wird er unseren Prozess entscheidend begleiten und das Organisationsteam gezielt unterstützen“, sagt Schindler.

Felix Mayer (rechts) mit HCL-Präsident Jürgen Schindler. Mayer kehrt als Spieler und Trainer nach Ludwigsburg zurück. Foto: HC Ludwigsburg

Parallel dazu übernehmen die beiden dualen Studenten Valerie Schwarz und Felix Schäuble sowie Andreas Kniebühler zentrale Aufgaben im Club. Schäuble verantwortet künftig die Rolle der Spielbetriebskoordination, Kniebühler wird die Leitung des HCL-Büros übernehmen und Valerie Schwarz organisiert die Hockeycamps und Aktivzeit-Angebote. Zudem kehrt wie berichtet Felix Mayer zum Jahreswechsel als Jugendtrainer vom VfB Stuttgart zurück nach Ludwigsburg. Der 32-Jährige wird dann auch die Mitgliedergewinnung im Nachwuchsbereich unterstützen. Max Oswald wird unverändert als Stadtverbands-, Talent- und Jugendtrainer die Nachwuchsförderung stärken.

Die sportliche Leitung des Vereins setzt sich zukünftig aus den beiden Trainern der ersten Damen- und Herrenmannschaften, dem Koordinator Spielbetrieb sowie den Koordinatoren Sport für die männliche und weibliche Jugend zusammen. Hier wird Weißer weiter beteiligt sein, denn so ganz geht das Gesicht des HCL dann doch nicht: Weißer bleibt auch in Zukunft Trainer der Frauenmannschaft.