Der Clubmanager verlässt den Ludwigsburger Hockeyclub nach 15 Jahren und nimmt eine neue Aufgabe beim Verband an. Seine Stelle wird nicht mehr neu besetzt.
19.09.2025 - 09:00 Uhr
Über 15 Jahre hat Daniel Weißer gemeinsam mit dem vor vier Jahren verstorbenen Helmut Schmidt den HC Ludwigsburg maßgeblich geprägt und vorangebracht. Zum Jahresende wird Clubmanager Weißer den Hockey-Verein nach intensiven Jahren verlassen. Der 38-jährige Familienvater wird beim Deutschen Hockey-Bund neuer Leiter der DHB Akademie und damit den Bereich Bildung und Ausbildung im deutschen Hockey verantworten.