Hockey-Krimi in Paris

Das deutsche Hockey-Nationalteam hat bei den Olympischen Spielen in Paris Silber gewonnen – das Endspiel um Gold aber verloren. Wegen einer Schwäche ausgerechnet im Penalty-Schießen.

Dirk Preiß 08.08.2024 - 20:57 Uhr

Was ein Hockey-Krimi, was ein am Ende furioses und spannendes Finale – das für die deutsche Nationalmannschaft allerdings kein Happyend hatte. Statt wie die Niederländer wild jubelnd über den blauen Platz des Stade Yves-du-Manoir zu hüpfen, sanken die deutschen Spieler enttäuscht zu Boden. Es gab noch ein paar Tumulte – die aber nichts mehr daran ändern konnten: Die deutschen Hockeyherren haben das fünfte Olympia-Gold nach 1972, 1992, 2008 und 2012 denkbar knapp verpasst.