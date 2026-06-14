Hockey Männer, 2. Regionalliga Süd Bei der SV Böblingen stehen die Zeichen auf Abstieg
Die SV Böblingen rutscht nach dem 2:4 gegen den Münchner SC II immer tiefer in den Abstiegssumpf. Trotz starker erster Hälfte fehlt am Ende die nötige Effizienz.
Die SV Böblingen rutscht nach dem 2:4 gegen den Münchner SC II immer tiefer in den Abstiegssumpf. Trotz starker erster Hälfte fehlt am Ende die nötige Effizienz.
Der Abstieg rückt immer näher. Nach der 2:4-Heimniederlage gegen den Münchner SC II muss die SV Böblingen mehr denn je fürchten, die 2. Regionalliga Süd verlassen zu müssen. In den verbleibenden zwei Saisonspielen, beide auswärts, müsste für die SVB inklusive Fremdhilfe schon verdammt viel zusammenpassen, um den Gang in die Oberliga noch verhindern zu können.