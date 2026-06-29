Hockey Männer 2. Regionalliga Süd SVB zum Saisonausklang ohne Energie
Die SV Böblingen beendet die Saison in der 2. Regionalliga Süd mit einer 2:8-Pleite in Mannheim. Der Abstieg steht fest – nur ein Debüt sorgt für einen kleinen Lichtblick.
Die SV Böblingen beendet die Saison in der 2. Regionalliga Süd mit einer 2:8-Pleite in Mannheim. Der Abstieg steht fest – nur ein Debüt sorgt für einen kleinen Lichtblick.
Der Abschluss passte zur ganzen Saison: Mit einer klaren 2:8-Niederlage beim TSV Mannheim II verabschiedete sich die SV Böblingen aus der 2. Regionalliga Süd. Nach der Sommerpause geht es für Absteiger SVB in der Oberliga weiter.