Hockey-Regionalliga Süd SV Böblingen hofft auf ein Happy-End
Für die SV Böblingen zählt im Auswärtsspiel beim HC Wacker München nur ein Sieg. Sonst ist der Abstieg schon vor dem letzten Spieltag besiegelt – doch ein Happy-End bleibt noch möglich.
Für die SV Böblingen zählt im Auswärtsspiel beim HC Wacker München nur ein Sieg. Sonst ist der Abstieg schon vor dem letzten Spieltag besiegelt – doch ein Happy-End bleibt noch möglich.
Siegen oder fliegen – für die SV Böblingen sind die Voraussetzungen vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (16 Uhr) beim HC Wacker München klar. Sollte das SVB-Team nicht als Sieger vom Platz gehen, dann steht der Böblinger Abstieg schon vor dem letzten Spieltag der 2. Regionalliga Süd fest.