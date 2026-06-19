Hockey-Regionalliga Süd: SV Böblingen hofft auf ein Happy-End

Siegen oder fliegen – für die SV Böblingen sind die Voraussetzungen vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (16 Uhr) beim HC Wacker München klar. Sollte das SVB-Team nicht als Sieger vom Platz gehen, dann steht der Böblinger Abstieg schon vor dem letzten Spieltag der 2. Regionalliga Süd fest.

Erst sieben Punkte stehen nach zwölf Saisonspielen auf dem Böblinger Konto. Angesichts dieser mageren Bilanz ist weniger überraschend als der letzte Tabellenplatz der Umstand, dass die SVB-Mannschaft immer noch eine Chance besitzt, das rettende Ufer zu erreichen.

Denn zwei Konkurrenten sind tatsächlich noch in Reichweite: der HC Wacker München mit zehn Punkten und der TSV Mannheim II mit neun Zählern. Und gegen beide muss Böblingen noch antreten. Zugleich sind dies die beiden Mannschaften, gegen die die SVB in der Hinrunde ihre bislang einzigen Saisonsiege erringen konnte: München wurde 1:0 geschlagen, die Mannheimer Bundesligareserve gar mit 6:1.

Doch selbst wenn sich diese Erfolge in der Rückrunde nun auf den gegnerischen Plätzen wiederholen ließen, wäre damit immer noch kein Böblinger Happy-End garantiert. Schließlich könnten Wacker und TSV auch noch gegen andere Gegner punkten.

Die SVB-Frauen spielen am Samstag (14 Uhr) in der 2. Verbandsliga bei der TSG Bruchsal.