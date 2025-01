Mit Franco Ferrante hat der VfB Stuttgart einen weit gereisten Spieler von internationalem Renommee im Kader. Zum Highlight in der Karriere des Argentiniers könnte die anstehende Hallen-Weltmeisterschaft in Kroatien werden.

Dominik Grill 13.01.2025 - 19:30 Uhr

Franco Ferrante kann getrost als Weltenbummler bezeichnet werden. Aus den argentinischen Anden stammend zog es ihn zunächst nach Spanien und Italien, mittlerweile ist er in Stuttgart gelandet. Der Grund für seine Reisefreudigkeit: seine große Leidenschaft, das Hockey. „Ich liebe es zu reisen, und dank des Sports konnte ich schon viele Orte auf der Welt besuchen“, sagt der 31-Jährige, der seit Juli 2024 für den VfB Stuttgart zum Schläger greift. Mit dem Außenstürmer hat der Verbandsligist einen Spieler von internationalem Format im Kader. Mit der argentinischen Nationalmannschaft gewann er vor vier Jahren den ersten Hallen-Panamerika-Titel in der Geschichte des Landes, heuerte bereits beim großen FC Barcelona an und holte in Italien gleich dreimal die Meisterschaft. Die Krönung seiner illustren Karriere könnte im kommenden Monat erfolgen: Ferrante reist mit seinen Argentiniern zur Hallen-Weltmeisterschaft in Kroatien.