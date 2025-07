Aktuell ächzt ganz Deutschland unter einer massiven Hitzewelle. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor extremer Wärmebelastung, insbesondere im Südwesten und Westen. Die Temperaturen steigen vielerorts auf über 35 Grad, vereinzelt werden sogar 38 bis 39 Grad erwartet. In Baden-Württemberg könnten am Mittwoch im Kraichgau oder rund um Mannheim Spitzenwerte erreicht werden – fast 40 Grad sind drin. Die große Frage: Wird ein neuer Hitzerekord aufgestellt?

Der offizielle Hitzerekord in Deutschland

Der aktuell gültige Hitzerekord für Deutschland liegt bei 41,2 Grad Celsius. Gemessen wurde dieser Wert am 25. Juli 2019 gleich an zwei Orten in Nordrhein-Westfalen: Duisburg-Baerl und Tönisvorst.

Eine ursprünglich noch höhere Messung aus Lingen (42,6 °C) wurde später vom DWD annulliert – dort hatte sich die Hitze gestaut, der Messwert war also nicht meteorologisch sauber.

Weitere extreme Hitzetage in Deutschland:

40,5 °C in Geilenkirchen (NRW), 24. Juli 2019

40,3 °C in Kitzingen (Bayern), 5. und 7. August 2015

Hitzerekorde in Baden-Württemberg

Auch Baden-Württemberg hat schon oft geschwitzt – aber an die bundesweiten Rekorde kommt das Land bislang nicht heran. Der bisherige Allzeitrekord in Baden-Württemberg liegt bei 40,2 °C, gemessen jeweils 2003 und 2015 in Freiburg.

In Stuttgart liegen die gemessenen Höchstwerte bisher bei 39,5 °C in der Innenstadt (5. Juli 2015) bzw. bei 38,8 °C außerhalb des Kessels am Schnarrenberg (7. August 2015).

2025: Neue Hitzerekorde möglich?

Der Juli 2025 beginnt mit einer Hitzewelle, wie sie selten zu Beginn des Monats auftritt. Die Prognosen:

Dienstag (01.07.): bis zu 34°C in Stuttgart und bis 38 °C in Nordbaden

bis zu 34°C in Stuttgart und Mittwoch (02.07.): Höchstwahrscheinlich der bislang heißeste Tag des Jahres, mit Temperaturen bis 39 Grad, vereinzelt auch nahe an 40 Grad – z. B. im Kraichgau, entlang des Rheins oder am unteren Neckar. In Stuttgart selbst soll es bis zu 36 Grad heiß werden.

Der bislang heißteste Juli-Tag im Südwesten war der 25. Juli 2019 in Waghäusel-Kirrlach. Damals wurden 39,8 Grad gemessen. Möglicherweise wird dieser Rekord in diesen Tagen gebrochen.

Erhebliche Belastung

Dass die 40-Grad-Marke in Baden-Württemberg fällt, ist selten – aber bei dieser Wetterlage nicht ausgeschlossen. Dass der bisherige bundesweite Rekord von 41,2 °C geknackt wird, gilt derzeit eher als unwahrscheinlich. Klar ist aber: Die Kombination aus tropischen Nächten, extremer Hitze am Tag und punktuellen Unwettern stellt eine erhebliche Belastung für Mensch und Natur dar.

Tipp: Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Kleinkinder, Menschen mit Vorerkrankungen – und alle, die körperlich draußen arbeiten. Schatten, Trinken und Ventilatoren sind in den nächsten Tagen die besten Freunde.