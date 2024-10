29.10.2024 - 15:33 Uhr , aktualisiert am 29.10.2024 - 16:14 Uhr

Donald Trump mischt neuerdings im Kryptogeschäft mit – mit seinen Chancen im Wahlkampf legt auch der Bitcoin-Kurs zu. Neue Rekordhochs sind in Reichweite.

Monatelang war es ruhig um die älteste und größte Kryptowährung Bitcoin, doch kurz vor den US-Präsidentschaftswahlen schießt der Kurs in die Höhe. Erstmals seit Ende Juli kostete ein Bitcoin am Dienstag wieder mehr als 70 000 Dollar (etwa 64 900 Euro) und knackte zeitweise die Marke von 71 000 Dollar. Damit rückt der im März 2024 erreichte Höchststand bei knapp 74 000 Dollar wieder in Sichtweite.