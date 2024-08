Ein 80 Jahre alter Mann soll am Montag im Höhenfreibad Killesberg zwei Jugendliche sexuell belästigt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

nse 13.08.2024 - 11:23 Uhr

Polizeibeamte haben am Montag einen 80 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, im Höhenfreibad an der Straße Beim Höhenfreibad in Stuttgart-Nord zwei Frauen sexuell belästigt zu haben.