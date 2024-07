Höhere Gebühren in Einrichtungen in Leonberg

Die Stadt passt ab dem kommenden Kindergartenjahr die Gebühren an, auch in der Schulkindbetreuung. Damit folgt die Kommune einer Empfehlung der Landes-Spitzenverbände.

Marius Venturini 15.07.2024 - 13:17 Uhr

In Leonberg steigen die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung – sowohl für Kindergärten als auch für die Schulkindbetreuung. Das gilt für die städtischen Einrichtungen. Für das kommende Kindergartenjahr 2024/2025 werden sie in beiden Bereichen um 7,5 Prozent steigen, im Folgejahr 2025/2026 nochmals um 7,3 Prozent. Damit setzt die Stadt laut Sitzungsvorlage für die vergangene Zusammenkunft des Sozial- und Kultusausschusses die Gebührenempfehlung der kirchlichen und kommunalen Spitzenverbände auf Landesebene um – also unter anderem des Städte- sowie des Gemeindetags.