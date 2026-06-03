 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Kita-Gebühren steigen drastisch – Elternbeirätin kritisiert

Höhere Kosten in Mönsheim Kita-Gebühren steigen drastisch – Elternbeirätin kritisiert

Höhere Kosten in Mönsheim: Kita-Gebühren steigen drastisch – Elternbeirätin kritisiert
1
Der finanzielle Zug nimmt Fahrt auf: Kinderbetreuung in Kita und Krippen wird in Mönsheim teurer. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

In Mönsheim müssen Eltern bald deutlich tiefer in die Tasche greifen. Die Gemeinde erhöht die Beiträge für Kita und Krippe in mehreren Stufen – nach intensiver Debatte.

In vielen Orten ist es das gleiche Prozedere: Eine Kommune will die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung „anpassen“, das heißt nach oben, aus den Reihen des Gemeinderats und der betroffenen Eltern gibt es Stimmen, die vor einer zu hohen Belastung warnen. So auch in Mönsheim. Dort waren seit 2024 die Beiträge der Eltern für Kindergarten und Krippe stabil. Nun aber wies Andreas Scheytt, der Kämmerer jener Gemeinde, die sich seit gut einem Jahr ohne Bürgermeister quasi selbst verwaltet, angesichts der Haushaltslage auf notwendige Erhöhungen hin. Die Elternbeirätin von der Kita Villa Kunterbunt, Manuela Braun, kritisierte in einem ausführlichen Statement die vorgeschlagenen neuen Sätze. Sie plädierte für moderate Anpassungen von vier bis fünf Prozent im Jahr.

 

Auf diesem Niveau bewegen sich auch die Empfehlungen der Kirchen und der Kommunalen Landesverbände. Allerdings heißt es in deren Schreiben auch, dass ein Kostendeckungsgrad von 20 Prozent durch Elternbeteiligung angestrebt werde. Davon ist man – nicht nur – in Mönsheim weit entfernt. Derzeit liegt dort die Kostendeckung laut dem Kämmerer bei zwölf bis 13 Prozent.

Laut der Verwaltung besteht „dringender Handlungsbedarf“

Weil angesichts steigender Kosten „dringender Handlungsbedarf“ bestehe, schlägt die Verwaltung dem Gemeinderat vor, die Elternbeiträge in drei Stufen zu erhöhen. So sollen diese etwa für die fünftägige Betreuung im Regelkindergarten mit verlängerter Öffnungszeit von 150 Euro ab September auf 170, ein Jahr später auf 190 und ab September 2028 auf 210 Euro ansteigen. Prozentual noch höher klettern die Gebühren für die Krippenbetreuung. Kosten derzeit fünf Tage bei verlängerter Öffnungszeit 400 Euro, so wären es ab September 2026 dann 470, in einem Jahr 545 und ab September 2028 dann 620 Euro.

Unsere Empfehlung für Sie

Maue Zeiten in Mönsheim: Millionenschwere Zahlungen – so schmilzt das Porsche-Polster der Kommune

Maue Zeiten in Mönsheim Millionenschwere Zahlungen – so schmilzt das Porsche-Polster der Kommune

Mönsheim muss in diesem Jahr 23,5 Millionen Euro für Finanzausgleich und Kreisumlage zahlen. Woher das Geld kommt und welche Folgen das hat.

Andreas Scheytt ergänzte, dass die Anregung aufgegriffen worden sei, die Zahl der Kinder in der Familie – und nicht wie seither in der Betreuung – bei den Gebühren zu berücksichtigen. Für Alleinerziehende gebe es Sonderregelungen. In sonstigen Härtefällen könnten sich Betroffene an das Landratsamt wenden. Neu geregelt wird soll auch die Kostenaufteilung für die Betreuung der Grundschüler. Ab September 2026 gilt für die Erstklässler der neue Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung.

Bedauern, dass es keine kostenfreien Kindergärten gibt

Die Elternbeirätin Manuela Braun kritisierte besonders die steigenden Gebühren bei der Krippenbetreuung. Diese seien „für viele Eltern nicht mehr leistbar“. Als Beispiel nannte sie den ab September 2028 geltenden Monatsbeitrag von 840 Euro für drei Tage ganztags und zwei VÖ-Tage, also mit verlängerter Öffnungszeit. Dabei gebe es für die Krippenbetreuung hohe Landeszuschüsse und einen hohen Kostendeckungsgrad durch die Eltern. „Wir wünschen uns eine Lösung, die für die Gemeinde und die Eltern tragbar ist.“Vor diesem Hintergrund diskutierten die Gemeinderäte Lösungsansätze.

Ein Vorschlag der UBLM-Fraktion, die Beiträge in diesem Jahr nur moderat zu erhöhen, dafür in den kommenden zwei Jahren stärker, fand keine Zustimmung. Gemeinderat Markus Rösler (ML) schlug vor, Gebührenerhöhungen einkommensabhängig zu gestalten. Grundsätzlich sei es schlecht, an Bildung zu sparen. Stephan Damm (FWG) wies auf die hohen Kosten von jährlich 1,6 Millionen Euro hin, von denen die Gemeinde fast 90 Prozent trage. Gemeinderat Joachim Baumgärtner, der als zweiter stellvertretender Bürgermeister die Sitzung leitete, bedauerte, dass es keine kostenfreien Kindergärten gebe. „Dann hätten wir die Diskussion hier jetzt nicht.“ Schließlich stimmte die große Mehrheit der Gemeinderäte der neuen Gebührensatzung wie von der Verwaltung vorgelegt zu.

Weitere Themen

Höhere Kosten in Mönsheim: Kita-Gebühren steigen drastisch – Elternbeirätin kritisiert

Höhere Kosten in Mönsheim Kita-Gebühren steigen drastisch – Elternbeirätin kritisiert

In Mönsheim müssen Eltern bald deutlich tiefer in die Tasche greifen. Die Gemeinde erhöht die Beiträge für Kita und Krippe in mehreren Stufen – nach intensiver Debatte.
Von Brunhilde Arnold
Christlicher Heilungsgottesdienst: Selbsternannter Prophet will in Herrenberg Kranke heilen – Landeskirche warnt

Christlicher Heilungsgottesdienst Selbsternannter Prophet will in Herrenberg Kranke heilen – Landeskirche warnt

Die christliche Organisation „Wendepunkt Deutschland“ weckt mit ihrem sogenannten Heilungsgottesdienst bei Kranken die Hoffnung auf medizinische Wunder. Die Kirche sieht das kritisch.
Von Martin Dudenhöffer
Herrenberg schimpft: Der Gemeinderat gegen die Verwaltung: Weg mit dem Amtsdeutsch!

Herrenberg schimpft Der Gemeinderat gegen die Verwaltung: Weg mit dem Amtsdeutsch!

Herrenbergs Beitrag zur Entbürokratisierung: Die sogenannte Sondernutzungsrichtlinie – zwölf Seiten, die in unverständlichem Deutsch Regeln für die Altstadt beinhalten – fällt durch.
Von Ulrich Stolte
Angebot in Leonberg: Sommerferienprogramm: Das müssen Eltern und Kinder über die Kurse wissen

Angebot in Leonberg Sommerferienprogramm: Das müssen Eltern und Kinder über die Kurse wissen

Zum 49. Mal bietet die Leonberger Stadtverwaltung ein pralles Angebot an Kursen für die Sommerferien. Eine Anmeldung für Kinder und Jugendliche aus dem Stadtgebiet ist jetzt möglich.
Von Marius Venturini
Tipps fürs Wochenende: Oldtimer cruisen durch den Kreis Böblingen

Tipps fürs Wochenende Oldtimer cruisen durch den Kreis Böblingen

Bei der Böblinger Motorworld findet am Wochenende die Rallye Paul Pietsch Classic statt. Große Zieleinfahrt ist am Samstagnachmittag am Breuningerland.
Von Anke Kumbier
Veranstaltung in Weil der Stadt: Zehn Acts zeigen, was sie draufhaben: Alle Infos zum großen Straßenmusikfest

Veranstaltung in Weil der Stadt Zehn Acts zeigen, was sie draufhaben: Alle Infos zum großen Straßenmusikfest

Zum vierten Mal präsentieren zehn Solokünstler und Bands auf vier Bühnen ihre musikalischen Kreationen – und füllen die malerische Altstadt von Weil der Stadt mit schönen Tönen.
Von Sophia Herzog
Forschung in Ehningen: Was der Quantencomputer kann – und was nicht

Forschung in Ehningen Was der Quantencomputer kann – und was nicht

Wundermaschine, technologische Speerspitze, Ultra-High-Tech: Der Quantencomputer fasziniert. Doch die wenigsten verstehen, zu was er gut sein soll. Der Versuch einer Erklärung.
Von Jan-Philipp Schlecht
Erlebnis Hesse-Bahn nach Calw: „Busfahren ist nicht mein Ding“ – Calw endlich bequem erreichbar

Erlebnis Hesse-Bahn nach Calw „Busfahren ist nicht mein Ding“ – Calw endlich bequem erreichbar

Mit der Hermann-Hesse-Bahn rückt der Nordschwarzwald näher an Stuttgart heran. Eine komfortable Verbindung lockt nun Ausflügler in die malerische Hesse-Stadt.
Von Ralf Recklies
Einbruch in Schule: Diebe stehlen Zeugnisse, Computer und Kameras

Einbruch in Schule Diebe stehlen Zeugnisse, Computer und Kameras

Unbekannte Täter brechen in die Gemeinschaftsschule in Weil im Schönbuch ein. Sie durchwühlen die Spinde der Lehrer und klauen elektronische Geräte.
Von Anke Kumbier
Brand in Sindelfingen: Millionenschaden in Autohaus

Brand in Sindelfingen Millionenschaden in Autohaus

Am Montagvormittag bricht in der Ausstellungshalle eines Autohandels in der Neckarstraße in Sindelfingen ein Brand aus. Eine Vielzahl von Autos werden beschädigt.
Von Wolfgang Berger
Weitere Artikel zu Mönsheim Kita Krippe Gebühren Video Kindergarten Eltern Kinder
 
 