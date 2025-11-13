Über Wochen hat die Belegschaft von Coca-Cola für bessere Löhne gestreikt. Nun erzielen Gewerkschaft und Unternehmen einen Durchbruch.
13.11.2025 - 15:03 Uhr
Neues Tarifpaket für die Coca-Cola-Beschäftigten: Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und Coca-Cola Europacific Partners Deutschland (CCEP DE) haben sich auf einen neuen Entgelt-Tarifvertrag geeinigt. Die Einigung sehe eine Einmalzahlung von 400 Euro im Jahr 2025, eine Entgelterhöhung von 2,9 Prozent ab 2026 sowie weitere 2,4 Prozent ab 2027 vor, wie die Gewerkschaft und die Getränkeabfüllfirma am Mittwoch mitteilten. Zudem seien weitere bestehende Tarifverträge bis Ende 2028 verlängert worden.