Viele hohe Tarifabschlüsse haben die Arbeitskosten steigen lassen. Deutschland liegt im EU-Vergleich weit oben - im Land an der Spitze kostet eine Stunde Arbeit im Schnitt aber weitaus mehr.

dpa 09.07.2024 - 13:10 Uhr

Berlin - Die Arbeitskosten sind in Deutschland im vergangenen Jahr erneut deutlich gestiegen - allerdings lange nicht so stark wie etwa in Kroatien, Polen oder Ungarn. In der Bundesrepublik lag der Anstieg in der Privatwirtschaft bei 5,0 Prozent, wie aus einer Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervorgeht. Demnach lagen die Arbeitskosten für eine Stunde Arbeit in Deutschland im vergangenen Jahr bei durchschnittlich 41,90 Euro.