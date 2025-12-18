Steuern und Gebühren steigen, Kinderbetreuung und Annehmlichkeiten werden gekürzt: Die Gemeinde Hemmingen hat ein üppiges Sparpaket auf den Weg gebracht.
18.12.2025 - 07:31 Uhr
Das üppige Sparpaket war schnell geschnürt. Einmütig wie selten fällte der Hemminger Gemeinderat angesichts der Geldnot der Gemeinde kurz vor Weihnachten unbequeme Entscheidungen, die die Bürger treffen: Auf sie kommen Steuererhöhungen und Einschnitte in den Bereichen Soziales, Bildung und Betreuung zu. Investitionen sind gestrichen oder geschoben.