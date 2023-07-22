Höhlen und Tunnel galten in früheren Kulturen vielfach als Tore zur Unterwelt. In Israel sind Forscher bei Ausgrabungen in der Te’omim-Höhle auf zahlreiche Funde gestoßen, die wohl Totenritualen dienten. Auch anderswo wie in Mexiko existieren solche Eingänge zur Welt der Verstorbenen.
Eine Karsthöhle in der Nähe der israelischen Stadt Bet Schemesch könnte einst als „Tor zur Unterwelt” gegolten haben. So jedenfalls deuten Forscher die neue Entdeckung von 120 Öllampen, menschlichen Schädelteilen, Waffen und weiteren Gegenständen im Inneren der Me‘arat ha Te’omim Höhle, kurz Te’omim-Höhle (englisch Twins Cave), nahe der Großstadt Bet Schemech im Bezirk Jerusalem.