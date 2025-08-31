In der vorherigen Show vertrat ihn seine Ex-Frau, nun ist Stefan Mross nach dem Tod seiner Mutter zurück auf der Bühne.
31.08.2025 - 13:44 Uhr
Rund zwei Wochen nach ihrem Tod hat Schlagerstar Stefan Mross (49) in der Live-Sendung „Immer wieder sonntags“ mit einem Lied seiner Mutter gedacht. Den Beitrag kündigte der Moderator zuvor hörbar gerührt an: „Ich glaube, ich hatte nach dem Verlust von meinem Papa vor 15 Jahren nicht mehr so einen Moment wie heute.“ Dann sang er „Wer wäre ich ohne Dich“. An seine Freundin Eva Luginger und seinen Bruder gewandt, die ebenfalls im Publikum saßen, sagte er anschließend: „Gemeinsam sind wir stark und gemeinsam werden wir alles durchstehen“.