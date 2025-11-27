Durch das 2:1 der Go Ahead Eagles über Aston Villa unterschätzt VfB-Trainer Sebastian Hoeneß den Gegner nicht. Dennoch wollen die Stuttgarter drei Punkte aus Deventer mitnehmen.

Wer sich in den engen Gassen und Restaurants der heimeligen Innenstadt von Deventer unter den Fußballfans ein wenig umhört, der bekommt meist dieselbe Antwort. Die Go Ahead Eagles, der Fußballstolz der ganzen Region, sie sind ein kleines Team, ein Underdog, der es einfach nur genießt, einmal auf internationaler Bühne mit dabei zu sein. Ehe dann allerdings stets der Nachsatz kommt: „Aber wir haben Aston Villa mit 2:1 geschlagen.“

Der VfB ist also gewarnt vor dem Anpfiff an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL) im kleinen Stadion De Adelaarshorst von Deventer. Auch der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß, der mit seinem Team in den Niederlanden möglichst den dritten Gruppensieg in der Ligaphase der Europa League einfahren möchte, geht mit dem nötigen Respekt an die Aufgabe heran. Trotz der Favoritenrolle im Duell mit dem Zwölften der Eredivisie.

„Wir gehen davon aus, dass es ein sehr taffes Spiel wird. Deventer sieht die Europa League zwar als absoluten Bonus“, sagt Hoeneß über den niederländischen Pokalsieger: „Aber sie haben Aston Villa besiegt. Das ist eine der besten Mannschaften im Wettbewerb, wenn nicht sogar die beste.“

Auf die Eagles hat Hoeneß sein Team daher gut vorbereitet: „Sie spielen zu Hause noch einen Tick besser, wählen den spielerischen Ansatz“, sagt der Trainer: „Vor eigenem Publikum wird eine sehr spezielle Atmosphäre kreiert.“ Der fiel zuletzt auch Feyenoord Rotterdam zum Opfer, das drei Tage nach dem Auftritt in der Europa League in Stuttgart im Adlerhorst von Deventer mit 1:2 verloren hat. „Und wir wissen ja noch“, sagt Hoeneß, „wie stark Feyenoord bei uns war.“

Dennoch setzt der VfB in Deventer auf die Karte Sieg, will fußballerisch und physisch viel investieren, trotz der Tatsache, dass es mit dem Bundesliga-Match am Sonntag beim Hamburger SV und dem Pokalspiel am Mittwoch nächster Woche in Bochum weiter Schlag auf Schlag geht . „Wir nehmen dieses Spiel sehr ernst“, sagt Hoeneß: „Denn es bietet sich uns schon die Chancen, die Weichen in der Europa League in Richtung Weiterkommen zu stellen.“