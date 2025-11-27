Durch das 2:1 der Go Ahead Eagles über Aston Villa unterschätzt VfB-Trainer Sebastian Hoeneß den Gegner nicht. Dennoch wollen die Stuttgarter drei Punkte aus Deventer mitnehmen.
27.11.2025 - 11:17 Uhr
Wer sich in den engen Gassen und Restaurants der heimeligen Innenstadt von Deventer unter den Fußballfans ein wenig umhört, der bekommt meist dieselbe Antwort. Die Go Ahead Eagles, der Fußballstolz der ganzen Region, sie sind ein kleines Team, ein Underdog, der es einfach nur genießt, einmal auf internationaler Bühne mit dabei zu sein. Ehe dann allerdings stets der Nachsatz kommt: „Aber wir haben Aston Villa mit 2:1 geschlagen.“