Gemütlichkeit war auch in diesem Jahr wieder Trumpf beim kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt in Höpfigheim. Dagegen kam noch nicht mal das feuchtkalte Wetter an.

Sabine Armbruster 14.12.2025 - 12:22 Uhr

Weihnachtsbäume, ein Mini-Karussell, kulinarische Angebote und vor allem jede Menge selbst Gestricktes, Gehäkeltes, Genähtes, Gesägtes und sonst wie kreativ und kunstvoll Gebasteltes prägten auch in diesem Jahr die Schlosshofweihnacht in Höpfigheim (Kreis Ludwigsburg). Gut gelaunt nahmen die vielen Besucherinnen und Besucher das Angebot an den knapp 30 Ständen wahr. Ein Eindruck in Bildern.