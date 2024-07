Aufgrund der unterschiedlichen Anatomie und der Hörverarbeitung hören Frauen anders als Männer. Bei Hörminderung benötigen Frauen deshalb eine besondere Beratung. Ein Hörakustiker in Stuttgart bietet Hörtests speziell für Frauen an.

SWMN 09.07.2024 - 12:44 Uhr

Durch die Unterschiede des männlichen und weiblichen Körpers ergibt sich der Bedarf an unterschiedlichen und geschlechterspezifischen Behandlungsmethoden in der Medizin. In zahlreichen Bereichen der Medizin führt dieser Fakt, der zunehmend an Beachtung gewinnt, mittlerweile zu geschlechtsspezifischen Behandlungskonzepten. Auch beim Gehör unterscheiden sich die beiden Geschlechter.