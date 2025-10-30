Die TSG Hoffenheim sorgt mit einer Werbekampagne für seine Heimspiele für Aufsehen. RB Leipzig kämpft mit einem ähnlich schlechten Ruf, hat aber offenbar ein anderes Selbstbild.
30.10.2025 - 10:59 Uhr
Sportlich läuft es für die TSG Hoffenheim in dieser Fußball-Bundesligasaison besser als in der zurückliegenden Spielzeit, in der die Relegation mit Platz 15 gerade noch so verhindert wurde. Das Team von Trainer Christian Ilzer rangiert derzeit auf Platz 7 der Tabelle – und spielt auch gegen größere Gegner (häufig) forsch nach vorne. Ein Problem hat der Club aus dem Kraichgau aber nach wie vor: Das Zuschauerinteresse ist im Ligavergleich mäßig, die Popularität deutschlandweit bescheiden.