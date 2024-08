Der BVB schließt die Lücke im Angriff mit einem weiteren Nationalspieler. Jung-Profi Beier kommt aus Hoffenheim und erhält einen Fünfjahresvertrag. Dadurch stehen weitere Veränderungen an.

red/dpa 12.08.2024 - 19:22 Uhr

Maximilian Beier wird der Nachfolger von Niclas Füllkrug bei Borussia Dortmund. Der Fußball-Bundesligist investierte die knapp 30 Millionen Euro Ablöse für den zu West Ham United gewechselten Mittelstürmer in die Verpflichtung von Jung-Nationalspieler Beier. Der 21 Jahre alte EM-Teilnehmer von der TSG 1899 Hoffenheim unterschrieb nach dem absolvierten Medizincheck in Dortmund einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029, wie beide Vereine mitteilten. Beier hatte in Hoffenheim noch einen Kontrakt bis Sommer 2027.