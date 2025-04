03.04.2025 - 11:13 Uhr , aktualisiert am 03.04.2025 - 14:43 Uhr

US-Präsident Donald Trump macht bei Zöllen ernst. Baden-Württemberg ist vom Export besonders abhängig. Wie bewertet das Wirtschaftsministerium die Lage?

Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) rechnet mit immensen Auswirkungen der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle. Die USA seien Handelspartner Nummer Eins, sagte die CDU-Politikerin in Stuttgart, die durch die amerikanischen Pläne den Wohlstand in Gefahr sieht. „Das nun vom US-Präsidenten verkündete Strafzollpaket könnte das Ende des liberalen Handels markieren.“ Es könne der Wendepunkt einer langen positiven Entwicklung sein, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eingesetzt habe und für Wirtschaftswachstum, Wohlstand und einen stetig steigenden Lebensstandard in weiten Teilen der Welt gesorgt habe.