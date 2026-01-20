Es sind Schilderungen wie diese, die zwar bekannt erscheinen, für die Wirtschaftsministerin aber zum veritablen Problem werden: „Als Solo-Selbstständige mit einem Kosmetikstudio war ich während der Lockdown-Monate besonders stark betroffen“, berichtet eine Geschäftsfrau, die im Frühjahr 2020 Corona-Soforthilfe erhalten hatte. Den Antrag habe sie gestellt, um die laufenden Kosten zu decken. Da sei für sie nicht erkennbar gewesen, dass es sich bei der Soforthilfe „faktisch um eine Art Kredit handeln sollte“. Hätte sie gewusst, dass später eine Rückzahlung verlangt werde, „hätte ich den Antrag in dieser Form niemals gestellt“.