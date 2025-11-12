Hoffmeister-Kraut unter Druck Streit um Soforthilfe: Die Ministerin steht nun alleine da
Auch die Regierungsfraktionen fordern von der CDU-Wirtschaftsministerin mehr Tempo, im Konflikt um die Coronahilfen reinen Tisch zu machen.
Im Konflikt um die Corona Soforthilfe machen jetzt auch die Regierungsfraktionen massiven Druck auf Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), die Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) Baden-Württemberg „schnell, transparent und rechtssicher“ umzusetzen. Die „berechtigten Ansprüche der Betriebe sollen zügig geklärt werden“, heißt es in einem gemeinsamen Antrag, der am Mittwoch im Landtag behandelt wurde.