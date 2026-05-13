Pop-Ikone Bonnie Tyler liegt ernsthaft erkrankt in einer Klinik, ein erstes Konzert Ende Mai in Deutschland wurde nun abgesagt. Wie es um die Sängerin und den Rest ihrer Tournee steht.
13.05.2026 - 11:54 Uhr
Faro/Wiesmoor - Nach einer Notoperation ist das erste Konzert der geplanten Deutschland-Tour von Bonnie Tyler abgesagt worden. Zunächst finde nur die Show im ostfriesischen Wiesmoor Ende Mai nicht statt, die weiteren Konzerte der britischen Sängerin seien noch nicht abgesagt, hieß es von der für die deutschen Termine zuständigen PR-Agentur. In den kommenden zehn Tagen könne man "hoffentlich" verbindlich mitteilen, wie weit der Heilungsprozess der 74-Jährigen fortgeschritten sei.