In der kriselnden deutschen Industrie zeichnet sich zunehmend eine Erholung ab. Dabei helfen die Milliarden-Ausgaben des Bundes: Großaufträge etwa für Rüstung sorgen für einen Boom im Dezember.
05.02.2026 - 08:53 Uhr
Wiesbaden - In der deutschen Industrie mehren sich die Anzeichen für eine Trendwende. Im Dezember erhielten die Unternehmen den vierten Monat in Folge mehr Aufträge. Die Zahl der Bestellungen stieg im Monatsvergleich um 7,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Analysten wurden überrascht: Sie hatten einen Dämpfer erwartet und waren im Schnitt von einem Rückgang um 2,2 Prozent ausgegangen.