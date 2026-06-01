Hofläden im Kreis Ludwigsburg Mehrere Ursachen – Selbstbedienungsläden bei Landwirten im Trend
In immer mehr Hofläden kann man heute fast rund um die Uhr einkaufen, auch im Kreis Ludwigsburg. Wie funktioniert das und was sind die Gründe dafür?
In immer mehr Hofläden kann man heute fast rund um die Uhr einkaufen, auch im Kreis Ludwigsburg. Wie funktioniert das und was sind die Gründe dafür?
In „Eschers Lädle“ im Remsecker Stadtteil Aldingen werden derzeit nicht nur frische und selbstgemachte Lebensmittel aus der eigenen Landwirtschaft oder der Produktion befreundeter Bauern verkauft, auch Zimmerer sind dort am Arbeiten. Denn in dem Hofladen soll man künftig auch außerhalb der Öffnungszeiten einkaufen können. „Uns blieb gar nichts anderes übrig“, sagt Sarah Escher-Gauß. „Zwei unserer Mitarbeiterinnen gehen in Rente, meine Schwester ist schwanger – und wir haben fast vier Monate lang nach einem passenden Ersatz gesucht.“ Der Hofladen-Automat könne das nicht leisten, weil dort nicht immer das zu finden sei, das die Kunden gerade wollen.