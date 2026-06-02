In „Eschers Lädle“ im Remsecker Stadtteil Aldingen werden nicht nur frische und selbstgemachte Lebensmittel aus der eigenen Landwirtschaft oder der Produktion befreundeter Bauern verkauft, auch Zimmerer sind aktuell dort am Arbeiten. Denn in dem Hofladen soll man künftig auch außerhalb der Öffnungszeiten einkaufen können. „Uns blieb gar nichts anderes übrig“, sagt Sarah Escher-Gauß. „Zwei unserer Mitarbeiterinnen gehen in Rente, meine Schwester ist schwanger – und wir haben fast vier Monate lang nach einem passenden Ersatz gesucht.“ Der Hofladen-Automat könne das nicht leisten, weil dort nicht immer das zu finden sei, das die Kunden gerade wollen.