Während in Berlin im Wahlkampf längst scharfe Töne angeschlagen werden, verhalten sich Landespolitiker in Baden-Württemberg mit Blick auf die Bundestagswahl eher zurückhaltend. Bis jetzt. Scholz’ „Hofnarr“-Ausfall lockt die Politiker aus der Reserve.

Ob es Bundeskanzler Olaf Scholz’ (SPD) Laschet-Moment ist, als jener die Bundestagswahl 2021 durch einen unbedachten Lacher im Flutgebiet für die Union vorzeitig verspielte, werden die Umfragen der nächsten Tagen zeigen. Dass Scholz der SPD im Schlussspurt vor der Bundestagswahl am 23. Februar keinen Gefallen getan hat, als er Berlins schwarzen Kultursenator Joe Chialo vor knapp zwei Wochen auf einer privaten Feier als „Feigenblatt“ und „Hofnarr“ bezeichnete, was am Mittwoch öffentlich wurde, dürfte auch in den Reihen der Sozialdemokraten klar sein – ob die Verbindung zwischen „Hofnarr“ und einem Schwarzen nun rassistisch gedeutet wird, wie es aktuell einige Scholz-Kritiker tun, oder nicht.