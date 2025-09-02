Überfüllte Züge und vergeblich auf dem Bahnsteig wartende Fahrgäste: Vor allem auf der Remsbahn fallen beim Metropol-Express MEX täglich bis zu 2000 Zugkilometer ersatzlos weg.
02.09.2025 - 17:22 Uhr
Überfüllte Züge, aus dem Fahrplan gestrichene Verbindungen und vergeblich auf dem Bahnsteig wartende Pendler: Die Arbeiten auf der S-Bahn-Stammstrecke in Stuttgart sorgen in diesen Wochen auch bei auf den Regionalverkehr angewiesenen Passagieren für tägliche Frust-Erlebnisse – vor allem bei Menschen aus dem Rems-Murr-Kreis.