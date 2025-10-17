Aktuelle Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass Millionen Haushalte im vergangenen Jahr aufgrund hoher Energiekosten nicht richtig heizen konnten.
17.10.2025 - 08:02 Uhr
Trotz gesunkener Energiepreise und staatlicher Entlastungen bleibt das Heizen für viele Menschen in Deutschland ein finanzieller Kraftakt. Im Jahr 2024 konnten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes rund 6,3 Prozent der Bevölkerung ihre Wohnung aus Geldmangel nicht angemessen warm halten. Das entspricht knapp 5,3 Millionen Menschen. 2023 lag der Anteil noch bei 8,2 Prozent.