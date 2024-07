Bauministerin Klara Geywitz will mehr Menschen dazu bewegen, aus teuren Großstädten wegzuziehen. Doch der Vorschlag ist nur auf den ersten Blick eine gute Idee, meint Hauptstadtkorrespondent Tobias Heimbach.

Tobias Heimbach 28.07.2024 - 20:00 Uhr

Es ist ein scheinbares Paradox: Seit Jahren ächzen viele Menschen in Deutschland über hohe Preise fürs Wohnen. Mieten steigen in Metropolen immer weiter, Eigentum ist dort selbst für Gutverdiener zum unerfüllbaren Traum geworden. Gleichzeitig gibt es in Deutschland mehr als zwei Millionen Wohnungen, die leer stehen.