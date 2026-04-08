Der Bundesfinanzminister lädt zum Spritpreisgipfel: IG Metall und DGB im Südwesten haben konkrete Erwartungen an das Treffen – die Wirtschaftsverbände halten sich zurück.
Die Feuerpause zwischen dem Iran sowie den USA und Israel hat den Rohölpreis am Weltmarkt drastisch fallen lassen. Der Preis für ein Fass (159 Liter) Öl der Nordseesorte Brent sackte bis Mittwochnachmittag auf circa 94 US-Dollar (rund 80 Euro) ab. Dennoch sind die Spritpreise erneut gestiegen, wenngleich weniger stark: Laut dem ADAC kletterte der Benzinpreis am Mittag von 2,151 Euro pro Liter im Schnitt auf 2,208 Euro, der Dieselpreis legte auf 2,471 Euro zu.