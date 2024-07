Selbst wohlhabende Einheimische können sich den Urlaub in der Türkei wegen der hohen Inflation kaum noch leisten. Deutsche Touristen profitieren noch vom starken Euro.

Gerd Höhler 10.07.2024 - 15:30 Uhr

Die Türkei liegt als Urlaubsland im Trend, vor allem bei den Deutschen. In den ersten fünf Monaten besuchten 17,8 Millionen ausländische Urlauber das Land. Das war ein Anstieg von 14 Prozent gegenüber 2023. Die meisten Gäste kamen aus Deutschland: 1,85 Millionen. Wenn es weiter so gut läuft, könnte die Türkei in diesem Jahr mit 60 Millionen Urlaubern einen neuen Reise-Rekord aufstellen.