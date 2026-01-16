Mehrere Sportplätze im Kreis Tübingen sind nach Auto-Stunts von Unbekannten kaum noch zu bespielen. Vereine sind frustriert und die Kommunen fürchten hohe Reparaturkosten.
16.01.2026 - 13:15 Uhr
Unbekannte haben in den vergangenen Tagen mit Autos ihre Runden auf mehreren Sportplätzen gedreht und die Fußballfelder stark beschädigt. Nach Angaben der Polizei waren drei Plätze in Dettenhausen (Kreis Tübingen), Bisingen (Zollernalbkreis) und im Rottenburger Stadtteil Seebronn (Kreis Tübingen) von dem „Drifting“ betroffen.