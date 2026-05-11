Schon in den ersten Tagen des Iran-Kriegs war der Kraftstoff über der 2-Euro-Schwelle gesprungen. Nun hat Diesel diese unterschritten – und nähert sich dem Preis für E10 an.
11.05.2026 - 09:54 Uhr
Zum ersten Mal seit Anfang März kostet Diesel im bundesweiten Tagesdurchschnitt wieder weniger als 2 Euro pro Liter. Die Grenze wurde bereits am Freitag minimal mit 1,999 Euro pro Liter unterschritten, wie der ADAC mitteilt. Am Samstag und Sonntag war der Kraftstoff mit 1,985 und 1,984 Euro pro Liter noch etwas günstiger. Zuletzt war der Kraftstoff am 3. März billiger als aktuell. Auf dem Höhepunkt der Preisentwicklung rund um Ostern hatte er am 7. April 2,447 Euro gekostet.