1.000 Euro steuerfrei können Unternehmen ihren Angestellten zahlen, damit will die Bundesregierung die Verbraucher in der aktuellen Krise entlasten. Der Arbeitgeberverband hat dazu eine klare Meinung.
16.04.2026 - 08:23 Uhr
Berlin - Die von der Koalition vorgeschlagene steuerfreie Entlastungsprämie für Beschäftigte von 1.000 Euro trifft nach Ansicht von Arbeitgeberpräsident Steffen Kampeter einseitig die Unternehmen. "Wir haben eine Insolvenzwelle, und viele Unternehmen können das einfach nicht leisten", sagte Kampeter der "Bild"-Zeitung.