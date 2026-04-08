Noch ist nicht Sommer. Aber die UV-Strahlung ist wegen des Klimawandels schon jetzt hoch. Das bleibt auch im Kreis Esslingen nicht ohne Folgen.
08.04.2026 - 18:00 Uhr
Die Freude über die ersten warmen Frühlingstage ist groß und viele genießen es, in der Sonne zu sitzen. Doch die Krankenkasse AOK rät zur Vorsicht. Denn die Intensität der UV-Strahlung ist bereits hoch. Das liegt unter anderem am Klimawandel, der insgesamt zu mehr Sonnenstunden und durch Veränderungen der oberen Luftschichten zu einer erhöhten UV-Belastung führt. In einer Mitteilung warnt die AOK vor den Folgen. Eine zu hohe Dosis an UV-Strahlung kann demnach zu Zellschäden führen und Hautkrebs verursachen.