Hohe Zusatzbeiträge drohen Konflikt um die Finanzierung der Sozialkassen kann Koalition zerreißen
Bundesrechnungshof rügt zu Recht die Passivität der Bundesregierung in dieser Frage.
Bundesrechnungshof rügt zu Recht die Passivität der Bundesregierung in dieser Frage.
Der Bundesrechnungshof rügt die frappierende Zögerlichkeit der Bundesregierung, die Finanzen der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) nachhaltig zu konsolidieren. Er befürchtet, dass die Kassen gezwungen sind, ihre Zusatzbeiträge zu erhöhen und mahnt, dass dies eine ernste Belastung für jeden wirtschaftlichen Aufschwung darstellen würde.