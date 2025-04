Feuerwehreinsatz in Poppenweiler Brand springt von Mülltonne auf Hausdach über

Ein Anwohner hat am Donnerstagmorgen die Feuerwehr alarmiert, nachdem er in seiner Nachbarschaft in Poppenweiler (Kreis Ludwigsburg) einen Brand bemerkt hatte. Derzeit ist noch unklar, wie genau es zu dem Feuer gekommen ist.