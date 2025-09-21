Hohenheimer Feldtag: Wenn Dampfrösser den Pflug ziehen

Der Schweif verbrannter Steinkohle liegt in der Luft. Und auch der schrille Pfiff einer Dampfpfeife, lässt die Vorstellung aufkommen, dass da irgendwo auf den Fildern am Sonntagmorgen eine historische Lokomotive unterwegs sein muss. Doch weit gefehlt: Das rauchende Ungetüm, von dem der süße Geruch und der durchdringende Lärm ausgehen, steht unbewegt auf einem Acker. Und es gibt gleich zwei von der Sorte.

Auch auf Schienen stehen die sogenannten Lokomobile nicht, die das Deutsche Landwirtschaftsmuseum in Plieningen (DLM) anlässlich des Hohenheimer Feldtags aus ihrem Fundus geholt hat. In Betrieb sind die beiden fast 20 Tonnen schweren Dampfpflugmaschinen aus dem Jahr 1911 nur selten. Wenn sie aber in Aktion sind, ist fast sicher, dass die großen und kleinen Schaulustigen in Scharen strömen.

An diesem Sonntag ist das nicht anders. Schon vor 10 Uhr füllt sich das Gelände der Universität Hohenheim an der Filderhauptstraße. Viele Familien mit Kindern zieht das Ereignis an, bei dem fast hautnah miterlebt werden kann, wie effektiv die Maschinen in der Frühzeit der motorisierten Landwirtschaft Äcker pflügen konnten. Neben zwei historischen Traktoren, einem John Deere Modell Baujahr 1929 und ein Fordson aus dem Jahr 1939, stehen als Höhepunkt der Vorführungen die zwei schwergewichtigen Dampf-Raritäten des Museums auf dem Programm.

Mit Holz vorgeheizt, mit Steinkohle nachgelegt

Schon seit sieben Uhr in der Frühe, mussten die Dampfpflugmaschinen vorgeheizt werden, damit sie pünktlich zum Veranstaltungsbeginn einsatzbereit sind, wie Matthias Hummel, der Werkstattleiter des DLM erklärt. Nachdem sie bereits durch den Testlauf am Vortag vorgewärmt waren, dauere dieser Vorgang „nur noch“ zweieinhalb bis drei Stunden. „Zuerst wird mit Holz vorgeheizt, dann Steinkohle nachgelegt.“ Genau das sorgt auch für das typische Dampfmaschinenaroma, das an diesem Tag schon von weitem wahrzunehmen ist.

Um das Feld mittel eines Pflugs, in diesem Fall eines nicht weniger großen historischen Fünf-Schar-Kipppflug, zu pflügen, müssen sich die beiden historischen Dampfrösser aus der Produktion der Firma Heucke an beiden Enden des Felds gegenüberstehen. Mittels eines Stahlseils wird der Pflug dann bei bis zu 13 Bar Druck mit rund 250 PS über den 260 Meter langen Acker hin- und hergezogen.

„Die Arbeitstiefe liegt dabei zwischen 35 und 55 Zentimeter tief“, sagt Hummel. In einem Arbeitsgang kann der Erdboden auf einer Breite von 2,50 Metern umgewälzt werden. Im 19. und auch noch zu Anfang des 20. Jahrhunderts eine enorme Leistung, die vor allem für den Anbau von Zuckerrüben genutzt wurde.

Kein Einsatz in Baden-Württemberg

Ursprünglich waren die Damppflüge Mitte des 19. Jahrhunderts in England von der Firma Fowler erfunden und zeitweise vom Kichheimer Ingenieur Max Eyth vertrieben und weiterentwickelt worden. „Hierzulande wurden sie aber nie eingesetzt“, erklärt Frank Emmerich, wissenschaftlicher Mitarbeiter im DLM. Das habe die Agrarstruktur in Württemberg nicht hergegeben. Gelohnt hätten sich die teuren Maschinen nur für sehr große Betriebe mit entsprechend weiträumigen Feldfluren. Die gab es vor allem im Osten Deutschlands.

In Süddeutschland hatte sich allein die Bayerische Dampfpfluggenossenschaft in Regensburg ein solches Maschinenpaar geleistet. Genau von dort stammen auch die beiden Dampfpflüge im Besitz des DLM, die bis 1965 im Einsatz waren.

Anders als heute bedienten vor über 100 Jahren nur Männer die Maschinen. Am Sonntag steht auf einer der beiden Dampfmaschinen unter anderem Luise Hummel. „Der Raum, in dem die Kohlen verbrennen, nennt sich ‚Feuerbüchse‘“, erklärt sie den umstehenden Zuhörern und schippt gleich ein paar Schaufeln Steinkohle hinterher. Hat die Maschine dann den nötigen Druck erreicht, kann der Spaß von neuem beginnen.