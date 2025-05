Hohenheimer Schlossradrennen: „Da müsste ich 50 000 Euro auf den Tisch legen“

Vor fast drei Jahrzehnten als spontane Idee zweier Radsportbegeisterter in einer Bierlaune entstanden, hat sich das Hohenheimer Schlossradrennen längst zu einer festen Größe im Stuttgarter Sportkalender entwickelt. Heute ist es einer der größten und traditionsreichsten Eintagesklassiker in Süddeutschland. Von Beginn an dabei ist Folker Baur, Ideengeber, Cheforganisator und Vorsitzender des Veranstalters TV Plieningen. In unserem Interview spricht der 74-Jährige über die 27. Auflage am kommenden Sonntag und über die Zukunft der Konkurrenz. Gestartet wird von 10 Uhr an in acht verschiedenen Kategorien. Die Eliterennen sind um 11.45 Uhr (Frauen) sowie 14.30 Uhr (Männer).