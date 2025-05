Bei einem schweren Verkehrsunfall ist in Baden-Württemberg ein zehnjähriger Junge ums Leben gekommen.

Wie die Polizei in Heilbronn am Montagabend mitteilte, geriet auf einer Kreisstraße im Hohenlohekreis der Fahrer eines Krankentransports aus zunächst unklarer Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen. Das Kind erlitt in dem Krankenfahrzeug tödliche Verletzungen und starb an der Unfallstelle.

Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Busfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. In dem Linienbus befanden sich keine Fahrgäste. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 110.000 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Straße war über mehrere Stunden voll gesperrt.