Nach dem Tod eines Jungen in Niedernhall ist die Trauer groß. Der traditionelle Marathon in der Stadt findet trotzdem statt. Ohne Musik, dafür mit einer Schweigeminute.
13.09.2025 - 15:08 Uhr
Mit einer Schweigeminute gedenken Läufer an den auf einem Parkplatz in Niedernhall getöteten Zwölfjährigen. Wie die Stadt und das Unternehmen ebm-papst mitteilten, findet der traditionelle Marathon am Samstag und Sonntag in der Stadt zwar trotz des traurigen Geschehens statt. Aber unter veränderten Bedingungen.