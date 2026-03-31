25-Jähriger kommt in einem Mini von der Straße ab und muss nun mit harten Konsequenzen rechnen.
31.03.2026 - 13:33 Uhr
Dieser nächtliche Ausflug könnte böse Folgen für einen 25-Jährigen haben: Der Mann war am späten Montagabend kurz vor Mitternacht mit einem Mini auf der Pforzheimer Straße in Rutesheim in Richtung Perouse unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zum Pirolweg kam er plötzlich von der Straße ab, überfuhr eine Leitplanke und donnerte eine Böschung hinunter. Der Kleinwagen kippte um und blieb auf der Fahrerseite liegen.