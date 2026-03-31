25-Jähriger kommt in einem Mini von der Straße ab und muss nun mit harten Konsequenzen rechnen.

Leonberg: Thomas K. Slotwinski (slo)

Dieser nächtliche Ausflug könnte böse Folgen für einen 25-Jährigen haben: Der Mann war am späten Montagabend kurz vor Mitternacht mit einem Mini auf der Pforzheimer Straße in Rutesheim in Richtung Perouse unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zum Pirolweg kam er plötzlich von der Straße ab, überfuhr eine Leitplanke und donnerte eine Böschung hinunter. Der Kleinwagen kippte um und blieb auf der Fahrerseite liegen.

 

Widerstand gegen Blutprobe

Der 25-Jährige wurde leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme kam bei den Einsatzkräften des Polizeireviers Leonberg der Verdacht auf, dass der Unglücksfahrer unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stehen könnte. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Das gefiel dem 25-Jährigen überhaupt nicht: Er wehrte sich heftig, was ihm aber nicht geholfen hat. Im Gegenteil – nun hat er zudem eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte am Hals.

Der Mini musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 10 000 Euro. Die Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Ermittlungen dauern an.