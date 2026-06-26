In Sindelfingen ist ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und in drei geparkte Fahrzeuge gekracht. Der Schaden ist hoch. Die Polizei sucht Zeugen.

Böblingen: Edmund Langner (edi)

Ein 74-jähriger Ford-Transit-Fahrer hat am Donnerstag in Sindelfingen gegen 12.10 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und dabei drei geparkte Autos gerammt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann in Richtung Watzmannstraße unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und zunächst einen geparkten Mazda traf. Durch den Zusammenstoß brach bei dem Mazda die Hinterachse.

 

Anschließend kollidierte der Transit mit einem Opel Corsa, dessen Hinterachse ebenfalls brach, und schließlich noch mit einem Opel Astra, dessen Heck beschädigt wurde. Der Ford Transit, der Mazda und der Opel Astra waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 55.000 Euro.

Zeugen, die die Fahrweise des Ford-Transit-Fahrers vor dem Unfall beobachtet haben, bittet das Polizeirevier Sindelfingen, sich unter der Telefonnummer 0 70 31 / 6 97-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.