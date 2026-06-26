In Sindelfingen ist ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und in drei geparkte Fahrzeuge gekracht. Der Schaden ist hoch. Die Polizei sucht Zeugen.

Eddie Langner 26.06.2026 - 11:32 Uhr

Ein 74-jähriger Ford-Transit-Fahrer hat am Donnerstag in Sindelfingen gegen 12.10 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und dabei drei geparkte Autos gerammt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann in Richtung Watzmannstraße unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und zunächst einen geparkten Mazda traf. Durch den Zusammenstoß brach bei dem Mazda die Hinterachse.