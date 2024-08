Stuttgart hat einen der höchsten Trinkwasserpreise in der Region – und eine schwierige Topografie. Wird es künftig noch teurer?

Katja Raiher 12.08.2024 - 13:00 Uhr

Frisches Leitungswasser, eine kalte Dusche oder gar ein Pool im Garten – bei den aktuellen Temperaturen steigt der Wasserverbrauch in den meisten Haushalten spürbar an. Jeder Stuttgarter verbraucht laut Netze BW im Schnitt 129 Liter Trinkwasser am Tag. Wie viel das kostet, dürften die Wenigsten wissen. Dabei ist Trinkwasser in Stuttgart ziemlich teuer, zumindest im Vergleich mit den Nachbargemeinden.