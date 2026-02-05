Weit bevor Christopher Nolans «Odyssee»-Verfilmung in die Kinos kommt, verbreitet sich giftige Kritik an seiner Besetzung der Helena. Doch Lupita Nyong'o wäre nicht die erste Schwarze in der Rolle.
05.02.2026 - 06:00 Uhr
Berlin - Am besten wäre es wohl: Starregisseur Christopher Nolan (55) findet eine Schauspielerin, die auch im wahren Leben aus einem Ei geschlüpft ist, nachdem ein Gott in Gestalt eines Schwans ihre Mutter geschwängert hatte. Klingt ambitioniert. Doch der eigentliche Mythos um Helena geht tatsächlich so.