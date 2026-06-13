Die Übernahme von Warner Bros. durch Paramount ist ein Mega-Deal, der nicht nur Hollywood nachhaltig umkrempeln könnte. Die Regierung hält den Deal für unbedenklich - Kritiker gehen vom Gegenteil aus.
Washington - Die US-Regierung hat die Übernahme des Hollywood-Urgesteins Warner Brothers durch den Konkurrenten Paramount ohne Auflagen genehmigt. Das Justizministerium kam zu der Einschätzung, dass der Zusammenschluss weder dem Wettbewerb noch US-Verbrauchern schaden werde - sowohl im TV- oder Streaming-Geschäft als auch in der Filmproduktion. Zugleich laufen noch Wettbewerbsprüfungen in mehreren Bundesstaaten sowie außerhalb der USA, unter anderem in Europa.