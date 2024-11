Heute wird Oscar-Preisträgerin Goldie Hawn 79 Jahre alt. Sie hat viel Schauspielerfahrung - aber die Anfänge waren nicht leicht, verrät Hawn nun. Sie litt sogar unter Panikattacken.

red/dpa 21.11.2024 - 09:40 Uhr

US-Schauspielerin Goldie Hawn litt eigenen Worten zufolge zu Beginn ihrer Schauspiel-Karriere unter Ängsten und Panikattacken. „Ich wusste nicht, was mit meiner Freude passiert war“, erzählte Hawn im Podcast „Making Space With Hoda Kotb“. „Ich habe versucht, mein Lächeln vorzutäuschen. Das werde ich nie vergessen. Es ist das Beängstigendste, was mir je passiert ist.“